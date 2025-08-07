  1. Ekonomim
  3. ABD’de haziranda tüketici kredileri 5,1 trilyon dolara ulaştı
ABD’de haziranda tüketici kredileri aylık 7,37 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolara ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, haziranda önceki aya kıyasla 7,37 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolar hacme ulaştı.

Piyasa beklentileri tüketici kredilerinin bu dönemde 7,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredileri, mayısta 5,1 milyar dolarlık artış kaydetmişti.

Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler haziranda aylık bazda 1,1 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,4 milyar dolar yükseldi.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,8 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2,7 yükseldi.

