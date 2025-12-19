ABD'de ikinci el konut satışları arttı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), kasım ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kasımda aylık bazda yüzde 0,5 artışla 4,13 milyona çıktı.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,15 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, ekimde yüzde 1,5 artarak 4,11 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları kasımda yıllık bazda ise yüzde 1 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, kasımda yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 409 bin 200 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarının bu sonbaharda düşük mortgage (konut kredisi) faiz oranları nedeniyle art arda üçüncü ayda arttığını belirtti.

Konut stoku artışının yavaşlamaya başladığına işaret eden Yun, konut piyasasındaki sıkıntılı mülk satışlarının tarihi düşük seviyelerde olması ve konut varlıklarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunması nedeniyle ev sahiplerinin kış aylarında mülklerini satışa çıkarmak için acele etmediklerini aktardı.

Yun, "Ücret artışları, konut fiyatlarındaki artışı geride bırakıyor, bu da konut satın alma gücünü artırıyor. Yine de konut arzı talebi karşılayamazsa gelecekteki konut satın alınabilirliği olumsuz etkilenebilir." değerlendirmesinde bulundu.