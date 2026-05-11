ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerinin altında kaldı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artışla 4,02 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,05 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ikinci el konut satış sayısı, martta 4,01 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları nisanda yıllık bazda ise değişim göstermedi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, nisanda yıllık bazda yüzde 0,9 artarak 417 bin 700 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, çelişkili makroekonomik sinyallere rağmen, satın alınabilirlikteki iyileşmenin konut satışlarını hafif artırdığını belirtti.

Mortgage faiz oranlarının bir yıl öncesine göre daha düşük olduğunu ifade eden Yun, ortalama gelir artışının konut fiyatlarındaki artış hızını aştığını kaydetti. Yun, konut stoklarının ise hala sınırlı olduğunu vurguladı.