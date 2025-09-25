ABD’de ikinci el konut satışları düştü

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla 4 milyona geriledi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 3,96 milyon olması yönündeydi. İkinci el konut satışları, temmuzda yüzde 2 artarak 4,01 milyon olarak kaydedilmişti.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2 artışla 422 bin 600 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son birkaç yıldır, yüksek mortgage faiz oranları ve sınırlı stok nedeniyle konut satışlarının durgun seyrettiğini belirtti.

Ancak, mortgage oranlarının düştüğüne ve piyasaya daha fazla stok geldiğine işaret eden Yun, bunun gelecek aylarda satışları artıracağını kaydetti.

Yun, "Rekor düzeyde yüksek konut serveti ve borsa, mevcut ev sahiplerinin daha iyi evlere geçmelerine yardımcı olacak ve pazarın üst segmentine fayda sağlayacaktır. Ancak, uygun fiyatlı evlerin satışı stok eksikliği nedeniyle kısıtlı." ifadelerini kullandı.