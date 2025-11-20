  1. Ekonomim
  3. ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
ABD'de ikinci el konut satışları, ekimde yüzde 1,2 artış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ekimde aylık bazda yüzde 1,2 artışla 4,10 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,08 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, eylülde yüzde 1,3 artışla 4,05 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satış sayısı, ekimde yıllık bazda da yüzde 1,7 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, ekimde yıllık bazda yüzde 2,1 artışla 415 bin 200 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut almak isteyenlerin ekimde hükümetin kapalı olmasına rağmen konut kredisi (mortgage) faiz oranlarındaki düşüşten yararlanmasıyla satışların arttığını belirtti.

Kira artışlarının yavaşladığına işaret eden Yun, bu durumun enflasyonu yavaşlatacağını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam etmesini sağlayacağını ifade etti.

Yun, bunun da Fed'in faiz oranlarının mortgage faiz oranlarını dolaylı olarak etkilemesiyle daha fazla konut alıcısının piyasaya çekilmesine yardımcı olacağını aktardı.

