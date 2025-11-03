ABD'de imalat PMI sanayi ekimde geriledi

ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI ekimde bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 48,7 değerine geriledi.

İmalat sektörünün üst üste sekiz aydır daraldığını gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 49,4 değerini alması yönündeydi. Endeks, eylülde 49,1 değerini almıştı.

Üretim endeksi, ekimde aylık 2,8 puan azalarak 48,2'ye düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,5 puan artarak 49,4'e yükseldi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 0,7 puan artışla 46 değerine çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 6 alt sektöründe büyüme görülürken 12 sektörde daralma yaşandı.

Birincil metaller, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, ulaşım ekipmanları, plastik ve kauçuk ürünler, işlenmiş metal ürünler ve metal olmayan mineral ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise tekstil, giyim, deri ve ilgili ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, kağıt ürünleri, baskı ve ilgili destek faaliyetleri, ahşap ürünler, petrol ve kömür ürünleri, elektrikli ekipman, eşya ve bileşenler, kimyasal ürünler, makine, çeşitli üretim ile bilgisayar ve elektronik ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de ekim ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, ekimde 0,5 puan artarak 52,5 değerini aldı.

Geçen aya dair öncü verilerde endeksin 52,2 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, eylülde 52 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.