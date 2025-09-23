  1. Ekonomim
ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı

ABD’de eylülde imalat, hizmet ve bileşik PMI verileri piyasa beklentilerinin altında kaldı.

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde geçen aya kıyasla 1 puan azalarak 52 değerine düştü.

Bu dönemde imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, ağustosta 53 değerini almıştı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin, 52,2 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi de beklentileri karşılayamadı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde aylık 0,6 puan azalarak 53,9'a geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen endeksin, 54 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, ağustosta 54,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde aylık bazda 1 puan azalarak 53,6 değerine indi.

Bileşik PMI eylülde 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Endeks, ağustosta 54,6 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

