ABD'de imalat sanayi PMI en düşük seviyede

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ait imalat sanayisine ilişkin nihai PMI verisini açıkladı. İmalat sanayi PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 46,2 değerine geriledi.

Aralık 2022'de açıklanan öncü veride revizyona gidilmezken endeks, imalat sektöründe Mayıs 2020'den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret etti.

İmalat sanayi PMI, kasımda 47,7 olarak kaydedilmişti.

S&P Global Market Intelligence Kıdemli Ekonomisti Siân Jones, imalat sektörünün üretim ve yeni siparişlerdeki keskin aralma nedeniyle 2022'yi kapatırken zayıf bir performans sergilediğini belirtti.

Jones, "Enflasyondaki daha yavaş artışlar, Fed politikasının fiyatlar üzerindeki etkisine işaret ediyor ancak artan belirsizlik ve azalan talep, üreticiler için zorlukların yeni yılda da devam edeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.