  3. ABD'de imalat sanayi PMI geçen yıl aralıkta düştü: 5 ayın en düşük seviyesi
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2025 Aralık'ta 51,8 ile 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin 2025 Aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sektörü PMI verisi, geçen yıl aralıkta 0,4 puan azalarak 51,8 değerine geriledi.

Aralıkta 5 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endekse dair öncü veri de 51,8 olarak açıklanmıştı.

Endeks, geçen yıl kasımda 52,2 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.