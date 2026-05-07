ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de mart ayında inşaat harcamaları aylık bazda yüzde 0,6 artarak 2 trilyon 185 milyar dolara ulaştı ve yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini geride bıraktı.
ABD Ticaret Bakanlığı mart ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.
Piyasa beklentileri, bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,3 artması yönündeydi.
İnşaat harcamaları şubatta yüzde 0,2 azalışla 2 trilyon 173 milyar dolar olmuştu.
Kamu inşaat harcamaları martta yüzde 0,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,8 arttı.
İnşaat harcamaları martta yıllık bazda da yüzde 1,6 artış kaydetti.