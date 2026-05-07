ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde arttı



ABD Ticaret Bakanlığı mart ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları martta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 2 trilyon 185 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları şubatta yüzde 0,2 azalışla 2 trilyon 173 milyar dolar olmuştu.

Kamu inşaat harcamaları martta yüzde 0,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,8 arttı.

İnşaat harcamaları martta yıllık bazda da yüzde 1,6 artış kaydetti.