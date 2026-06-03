ABD'de ISM hizmet endeksi mayısta yükseldi

ISM, mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi mayısta önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 54,5 değerine çıktı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 53,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Mayısta sektördeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, nisan ayında 53,6 olmuştu.

Üretim endeksi mayısta aylık bazda 1,8 puan artışla 57,7'ye ve yeni siparişlere ilişkin endeks 3,8 puan artarak 57,3 puana çıkarken, istihdam endeksi 0,1 puan azalışla 47,9'a geriledi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 17 alt sektöründe büyüme görülürken 1 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, toptan ticaret, diğer hizmetler, sanat, eğlence ve dinlence, inşaat, bilgi ve iletişim, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, madencilik, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, kamu yönetimi, konaklama ve yiyecek hizmetleri, kamu hizmetleri, perakende ticaret, taşımacılık ve depolama, finans ve sigorta, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, eğitim hizmetleri ile sağlık ve sosyal yardım hizmetleri şeklinde sıralandı.

Daralma görülen tek sektör ise gayrimenkul, kiralama ve leasing oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi mayısta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalışla 50,7'ye indi.

Endekse dair öncü veri 50,9 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI nisan ayında 51 değerini almıştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 51,5'e geriledi.

Endekse dair öncü veri nisan ayında olduğu gibi 51,7 olarak hesaplanmıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde olması genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.