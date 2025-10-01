ABD’de ISM imalat PMI eylülde 49,1’e yükseldi

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI eylülde bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artışla 49,1 değerine çıktı.

Bu dönemde imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 49 değerini alması yönündeydi. Endeks, ağustosta 48,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi, eylülde aylık 3,2 puan artışla 51'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,5 puan azalarak 48,9'a geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,5 puan artışla 45,3'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektöründe büyüme görülürken 11 sektörde daralma yaşandı.

Petrol ve kömür ürünleri, birincil metaller, tekstil, işlenmiş metal ürünler ve çeşitli imalat sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise ahşap ürünleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, kağıt ürünleri, mobilya, kimyasal ürünler, elektrikli ekipmanlar, ulaşım ekipmanları, metal dışı mineral ürünler, makine ve bilgisayar ile elektronik ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisi değişmedi

S&P Global de eylül ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, eylülde geçen aya dair öncü verilerde olduğu gibi 52 değerini aldı. Endeks, ağustosta 53 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.