ABD’de işsizlik başvuruları temmuzdan bu yana en düşük seviyede

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta gerileyerek tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 19 Eylül'de sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya göre bin kişi azalarak 197 bine geriledi.

Böylece başvurular temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine inerken, 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük düzeylerden birinde gerçekleşti.

Haftalık verilerdeki dalgalanmaları azaltan dört haftalık ortalama başvurular 202 bin 250'ye gerileyerek son altı haftanın en düşük seviyesine indi.

Devam eden başvurular 1,72 milyonda kaldı

İşsizlik yardımı almaya devam edenlerin sayısını gösteren devam eden başvurular ise 12 Eylül'de sona eren haftada 1,72 milyon seviyesinde kaldı ve önemli bir değişim göstermedi.

Devam eden başvurular böylece 2023'ten bu yana görülen en düşük seviyeye yakın seyrini sürdürdü.

Şirketlerin çalışanların işine son verme konusunda isteksiz davranmasıyla birlikte işsizlik maaşı başvuruları son birkaç aydır tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrediyor. Son veriler de genel olarak istikrarlı seyreden ABD iş gücü piyasasında işten çıkarmaların sınırlı kalmaya devam ettiğine işaret etti.