ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre bin kişi azalarak 197 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 200 bin olması yönündeydi.

Önceki haftaya ilişkin veri ise 197 binden 198 bine revize edildi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurularının 4 haftalık ortalaması 2 bin 500 azalarak 200 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 19 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 11 bin azalarak 1 milyon 701 bine geriledi.