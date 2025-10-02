ABD’de işten çıkarmalar keskin şekilde geriledi

İşverenler 54.064 kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı; rakam, Ağustos’a göre %37, geçen yılın aynı ayına göre %26 geriledi. Böylece Eylül, 2025’te işten çıkarmaların yıllık bazda azaldığı üçüncü ay oldu.

Şirketler Ocak–Eylül döneminde ise toplam 946.426 işten çıkarma duyurdu. Veri, 2020’den bu yana görülen en yüksek rakama işaret ederken geçen yılın aynı dönemine göre %55, 2024 yılı toplamına göre ise %24 artış anlamına geliyor. Veri, Challenger’ın 36 yıllık kayıtlarında en yüksek beşinci yılın başından bugüne toplam rakam olarak öne çıkıyor.