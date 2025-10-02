  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD’de işten çıkarmalar keskin şekilde geriledi
Takip Et

ABD’de işten çıkarmalar keskin şekilde geriledi

ABD'de Challenger Gray verileri erken açıklandı. Verilere göre, ABD’de işten çıkarmalar eylülde keskin şekilde geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de işten çıkarmalar keskin şekilde geriledi
Takip Et

İşverenler 54.064 kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı; rakam, Ağustos’a göre %37, geçen yılın aynı ayına göre %26 geriledi. Böylece Eylül, 2025’te işten çıkarmaların yıllık bazda azaldığı üçüncü ay oldu.

Şirketler Ocak–Eylül döneminde ise toplam 946.426 işten çıkarma duyurdu. Veri, 2020’den bu yana görülen en yüksek rakama işaret ederken geçen yılın aynı dönemine göre %55, 2024 yılı toplamına göre ise %24 artış anlamına geliyor. Veri, Challenger’ın 36 yıllık kayıtlarında en yüksek beşinci yılın başından bugüne toplam rakam olarak öne çıkıyor.

TSPB Başkanı Karagöz: Faiz indirimleri yerli yatırımcıyı sermaye piyasalarına çekebilirTSPB Başkanı Karagöz: Faiz indirimleri yerli yatırımcıyı sermaye piyasalarına çekebilirEkonomi

 

 

Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
KKM hesapları 300 milyar TL'nin altına geriledi
KKM hesapları 300 milyar TL'nin altına geriledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028’de ihracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruz
2028’de ihracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruz
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması
Commerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahmini
Dev bankadan Türkiye için enflasyon tahmini
Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı