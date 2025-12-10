ABD'de istihdam maliyeti yüzde 0,8 arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen endeks bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentisi, İstihdam Maliyet Endeksi'nin bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi.

İstihdam maliyetinin artışındaki yavaşlamaya işaret eden endeks, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 yükselmişti.

İstihdam maliyeti, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,5'lik artış kaydetti.

Üçüncü çeyrekte maaşlar ve yan hak maliyetleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8'er arttı.

Özel sektör ile kamu çalışanlarının istihdam maliyetleri de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8'er artış kaydetti.