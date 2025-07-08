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ABD’de kısa vadeli enflasyon beklentisi azaldı

ABD’de Haziran’da kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3’e gerilerken, orta ve uzun vadeli beklentiler sabit kaldı; gelir artışı beklentisi yükselip harcama beklentisi azaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD’de kısa vadeli enflasyon beklentisi azaldı
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Haziran 2025 dönemine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 3 ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,6 olarak korundu.

Kısa ve orta vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler azaldı, uzun vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler değişmedi.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan yükselerek yüzde 2,9'a ulaşırken, harcamalara ilişkin beklenti ise 0,2 puan azalışla yüzde 4,8'e düştü.

Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi benzin için yüzde 4,2'ye ve üniversite eğitimi ile kira için yüzde 9,1'e çıktı. Sağlık hizmetleri maliyetine dair artış beklentisi de yüzde 9,3 ile Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gıda maliyetlerine yönelik artış beklentisi ise değişim göstermeyerek yüzde 5,5 oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında artmıştı.

Haziran ayına dair TÜFE verileri 15 Temmuz'da açıklanacak.

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