  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD'de konut fiyatlarında yavaşlama sürüyor
Takip Et

ABD'de konut fiyatlarında yavaşlama sürüyor

ABD'de S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık yüzde 3,9 artarak fiyat artış hızındaki yavaşlamayı sürdürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de konut fiyatlarında yavaşlama sürüyor
Takip Et

S&P CoreLogic Case-Shiller, eylül ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9'luk artış kaydetti.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızında yavaşlamanın sürdüğüne işaret eden endeks, ağustosta yıllık yüzde 4,3 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 yükseldi.

Son bir yılın en düşük artışını gören endeks, yüzde 4,7 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Endeks, ağustos ayında yüzde 5,2 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,5 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7,1 ile Cleveland ve yüzde 6,9 ile Chicago oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,2 arttığı Denver ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

Trump'ın tarife planları sonrası New York borsası karışık seyirle açıldıTrump'ın tarife planları sonrası New York borsası karışık seyirle açıldıBorsa Haberleri

 

İmamoğlu İBB Meclisi'nde açtı ağzını yumdu gözünü: Seni adam yerine koymam ben!İmamoğlu İBB Meclisi'nde açtı ağzını yumdu gözünü: Seni adam yerine koymam ben!Gündem

 

Ekonomi
İBB'nin 2025 yılı bütçesi belli oldu
İBB'nin 2025 yılı bütçesi belli oldu
ABD'de konut satışları piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de konut satışları piyasa beklentilerinin altında kaldı
Yılmaz ve Şimşek'ten İTO ve İSO'ya ziyaret: Talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik
Yılmaz ve Şimşek'ten İTO ve İSO'ya ziyaret: Talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik
Birleşik Metal İş Sendikası MESS'in zam teklifini kabul etmedi! 5 işletmede grev başlıyor
Birleşik Metal İş Sendikası MESS'in zam teklifini kabul etmedi! 5 işletmede grev başlıyor
Sigara ve alkole yeni zamlar geliyor! İşte artış oranı
Sigara ve alkole yeni zamlar geliyor! İşte artış oranı
İstanbul dünyada en fazla milyarderin yaşadığı 12. şehir oldu
KÜRESEL MİLYARDER NÜFUSU ARTIYOR