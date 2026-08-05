ABD'de konut kredisi faizi son bir yılın en yüksek seviyesinde

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi geçen hafta yüzde 6,76'dan yüzde 6,81'e yükseldi.

Faiz oranındaki artış, konut kredisi talebini de olumsuz etkiledi.

31 Temmuz ile sona eren haftada MBA piyasa bileşik endeksi, mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 2,9, arındırılmamış bazda ise yüzde 3 geriledi.

Yeniden finansman başvuruları haftalık bazda yüzde 2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş kaydetti.

Konut satın alma başvuruları ise hem mevsimsellikten arındırılmış hem de arındırılmamış verilere göre yüzde 4 geriledi. Satın alma amaçlı başvurular yıllık bazda da yüzde 3 azaldı.

MBA: Yüksek faiz talebi zayıflatıyor

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, temmuz ayındaki Fed toplantısının ardından uzun vadeli faizlerin yükseldiğini belirterek, hem konut satın alma hem de yeniden finansman başvurularının geçen yılın seviyelerinin altına gerilediğini ifade etti.

Fratantoni, yüksek mortgage faizlerinin konut kredisi talebini baskılamaya devam ettiğini vurguladı.