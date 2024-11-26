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ABD'de konut satışları piyasa beklentilerinin altında kaldı

ABD'de yeni konut satışları, ekimde yüzde 17,3 azalarak 610 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de konut satışları piyasa beklentilerinin altında kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, ekimde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 17,3 azaldı ve 610 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yeni konut satışlarının 725 bin olması bekleniyordu. Yeni konut satışları, eylülde yüzde 7 artışla 738 bine çıkmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, ekimde yıllık bazda da yüzde 9,4 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 4,7 artarak 437 bin 300 dolara yükseldi.

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