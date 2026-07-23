ABD'de milyonlarca yumurta salmonella şüphesiyle geri çağırıldı

FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Midwest Poultry Services adlı gıda şirketi, Texas eyaletinde üretim yaptığı iki çiftlikte salmonella enteritidis bakterisi tespit etti.

Bakterinin tespitinin ardından Texas'taki çiftliklerde üretilen yumurtaların dağıtımını durduran şirket, FDA aracılığıyla uyarı yayımladı.

Şirket, Texas'taki çiftliklerden 6 Haziran ile 3 Temmuz arasında dağıtıma çıkan yaklaşık 1,6 milyon düzine beyaz ve kahverengi yumurtayı bakteriyle kontamine olma ihtimaline karşı geri çağırdı.

Yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana eyaletindeki alıcılara dağıtıldı ve buralara ek olarak Arkansas, New Mexico ve Mississippi eyaletlerindeki satış noktalarında da müşterilere sunuldu, ancak şu ana kadar hastalık vakası bildirilmedi.

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.​​​​​​​