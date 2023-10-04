ABD'de mortgage başvuruları düştü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 6,0 düşüşle 178,2 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,7 düşüşle 136,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 6,6 düşüşle 384,6 puana geldi.

30 yıllık mortgage faizi üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi ve 12 baz puan yükselerek yüzde 7,53 seviyesine geldi. Böylece 2000 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek yeni seviye görüldü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 32 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 78 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 13 baz puan artışla yüzde 6,86, 5 yıllık ARM kredi faizi 2 baz puan artışla yüzde 6,49 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizinde ise 17 baz puan artışla yüzde 7,51 seviyesi görüldü. Jumbo konut kredi faizi böylece bir hafta önce gördüğü tarihi zirvesini yineledi.