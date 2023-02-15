ABD'de mortgage faizleri 5 haftalık düşüşten döndü

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 10 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,18'den yüzde 6,39'a çıktı. Böylece 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 5 haftalık düşüşünün ardından geçen hafta yeniden yükselişe geçti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,64'ten yüzde 5,85'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut alım başvurularının yılın başından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Söz konusu başvuruların geçen yıla kıyasla yüzde 40'ın üzerinde azaldığına işaret eden Kan, geçen yılki seviyelerin 2 puan üzerinde olan mevcut mortgage oranlarının potansiyel alıcıların konut satın alma gücünü önemli ölçüde azalttığını kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.