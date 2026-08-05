ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

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ADP Araştırma tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör işverenleri temmuz ayında 44 bin kişilik yeni istihdam oluşturdu.

Piyasa beklentisi istihdamın 70 bin kişi artması yönündeydi. Haziran ayına ilişkin veri ise 95 bin kişiye aşağı yönlü revize edildi.

Böylece temmuz ayındaki istihdam artışı son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü istihdamı sırtladı

Temmuz ayında yaratılan yeni istihdamın büyük bölümü hizmet sektöründen geldi.

Hizmet sektöründe istihdam 47 bin kişi artarken, mal üreten sektörlerde 3 bin kişilik düşüş kaydedildi.

Mal üretimi tarafında doğal kaynaklar ve madencilikte 6 bin, inşaatta 1 bin ve imalat sanayinde 2 bin kişilik istihdam artışı görüldü.

ADP: İşe alım dinamikleri değişiyor

ADP Başekonomisti Nela Richardson, iş değiştiren çalışanların ekonomik koşullara karşı yüksek duyarlılık gösterdiğini belirtti.

Richardson, hızlı ücret artışlarının iş gücü piyasasının bazı alanlarında arz sıkışıklığına işaret ettiğini ifade ederek, işverenlerin değişen makroekonomik koşullara uyum sağlamasıyla işe alım eğilimlerinin de değiştiğini söyledi.