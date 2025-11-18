  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD'de özel sektörün istihdam kaybı yavaşladı
Takip Et

ABD'de özel sektörün istihdam kaybı yavaşladı

ABD'de özel sektör istihdamı, 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 kişi azaldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de özel sektörün istihdam kaybı yavaşladı
Takip Et

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektörün istihdam kaybı ekim ayının sonlarına doğru yavaşlama kaydetti.

Buna göre, özel sektör işverenleri 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 işten çıkarma gerçekleştirdi.

Özel sektörün istihdam kaybı 25 Ekim'de sona eren dört haftalık dönemde ortalama 14 bin 250 olarak kaydedilmişti.

Ekonomi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Traktör sanayi alarm veriyor
Traktör sanayi alarm veriyor
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı