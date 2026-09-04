ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

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ABD'de para politikasının seyri açısından kritik öneme sahip ağustos ayı istihdam verileri açıklandı.

Tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi istihdamın 55 bin kişi artması yönündeydi.

Temmuz verisi artışa revize edildi

Temmuz ayı için daha önce 23 bin kişilik düşüş olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi, 21 bin kişilik artışa revize edildi.

İstihdam verilerinde önceki iki aya ilişkin toplam revizyon ağustos itibarıyla 55 bin kişi oldu.

İşsizlik yüzde 4,1 seviyesinde

ABD'de işsizlik oranı ağustosta yüzde 4,1 olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerine paralel geldi.

Enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar da beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Ortalama saatlik kazançlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ücretlerde yıllık artış ise yüzde 3,1 olarak kaydedildi.