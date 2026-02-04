ABD'de Temsilciler Meclisi bütçe paketini onayladı

Söz konusu bütçe paketi, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 214'e karşı 217 oyla kabul edildi.

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için 2 haftalık geçici finansmanı içeren paket, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

- Kısmi kapanma sona erecek

Trump'ın bütçe paketini imzalamasıyla, finansman yetersizliği nedeniyle 4 gündür kapalı olan federal kurumlar yeniden faaliyetlerine başlayacak.

ABD'de federal hükümet, kurumların büyük bölümüne finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Senatonun 30 Ocak'ta bütçe paketini onaylamasına karşın Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmaması nedeniyle oylamanın gecikmesi, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Senatoda yapılan oylamada, söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti. Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderilmişti.

- İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık süreci geciktirmişti

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.