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ABD'de TÜFE yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Buna göre, ABD'de TÜFE yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Haber Merkezi
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ABD'de TÜFE yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Yıllık bazda çekirdek TÜFE yüzde 3,2'lik beklentiler dahilinde geldi

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 3,2'lik beklentiler dahilinde geldi.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izliyordu. ABD'de enflasyon haziran ayında aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.

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