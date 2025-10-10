  1. Ekonomim
Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD’de tüketici güven endeksi ekimde 55’e geriledi.

ABD'de tüketici güven endeksi geriledi
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 0,1 puan azalışla 55 değerini aldı.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 54,1 değerini alacağı öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, eylülde 55,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 0,6 puan artışla 61'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,5 puan azalarak 51,2'ye düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya gerilese de yüksek kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin bu ay önceki aya kıyasla neredeyse değişmeyerek yatay seyrettiğini ifade etti.

Hsu, yüksek fiyatlar ve iş gücü piyasasına ilişkin zayıflayan beklentilerin tüketicilerin zihninde ön planda kalmaya devam ettiğini belirtti.

