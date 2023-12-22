ABD'de tüketici güven yukarı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesinin hazırladığı tüketici güven endeksinin aralık ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 8,4 puan artarak 69,7'ye yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken aralık ayına ait öncü veri 69,4 olarak açıklanmıştı.

Beş ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güven endeksi, kasımda 61,3 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 5 puan artışla 73,3'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 10,6 puan artarak 67,4'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, yukarı yönlü eğilimin, tüketicilerin enflasyonunun seyrine ilişkin bakışındaki önemli iyileşmelerden kaynaklandığını belirtti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini bildiren Hsu, bu oranın mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğunu ifada etti.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bu ay yüzde 3,2'den 2,9'a düştüğünü aktardı.