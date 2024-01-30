ABD'de tüketici güveni Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesinde
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 6,8 puan artışla 114,8'e yükselerek Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.
Conference Board, Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı. Ülkede tüketici güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla 6,8 puan artarak 114,8'e yükseldi. Tüketici güveninin bu dönemde 115 değerini alacağı öngörülüyordu.
Tüketici güveni, yavaşlayan enflasyon ve ABD Merkez Bankasının yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin etkisiyle Aralık 2021'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine çıktı. ABD Tüketici Güven Endeksi, geçen yıl aralıkta 108 olarak hesaplanmıştı.
Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ocakta 14,1 puan artarak 161,3'e yükseldi.
Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 1,9 puan artışla 83,8'e çıktı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninde ocak ayında görülen artışın, yavaşlayan enflasyon, faiz oranlarının düşeceği beklentisi ve olumlu istihdam koşullarından kaynaklandığını belirtti.