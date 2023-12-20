ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı

Conference Board, Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 9,7 puan artarak 110,7'ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 103,8 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güveni, Amerikalıların iş gücü piyasası ve enflasyon konusunda daha iyimser hale gelmesiyle aralıkta 2021'in başından bu yana en büyük artışını kaydetti. Tüketici Güven Endeksi, kasımda 101 olmuştu.

Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, aralıkta 12 puan artarak 148,5'e çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 8,2 artışla 85,6'ya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, aralık ayında tüketici güvenindeki artışın, mevcut iş koşulları ve iş bulunabilirliğine ilişkin daha olumlu değerlendirmelerin yanı sıra gelecek 6 ay için iş dünyası, iş gücü piyasası ve kişisel gelir beklentilerine ilişkin kötümser görüşlerdeki azalmanın yansıması olduğunu belirtti.