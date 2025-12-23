ABD'de tüketici güveni aralıkta geriledi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 3,8 puan azalarak 89,1 değerine indi.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 91,7 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin kasım ayı verisi ise 88,7'den 92,9 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, aralıkta 9,5 puan azalışla 116,8'e indi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 70,7 seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu endeks, 11 ay art arda gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında seyretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, ABD'de hükümet kapanmasının sona erdiği kasımda gidilen yukarı yönlü revizyona rağmen tüketici güveninin aralıkta yeniden düştüğünü ve bu yılın ocak ayındaki zirvesinin çok altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Peterson, tüketicilerin ekonomiye etki eden faktörlere ilişkin yorumlarında, fiyatlar ve enflasyon, tarifeler ve ticaret ile politika konularının başı çekmeye devam ettiğini, ancak aralık ayında göç, savaş ve faiz oranları, vergiler, gelir, bankalar ile sigorta gibi kişisel finansla ilgili konuların da gündeme gelme sıklığının arttığını aktardı.