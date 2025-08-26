ABD'de tüketici güveni geriledi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak 97,4 değerine indi.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi, 96,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verisi 97,2'den 98,7 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ağustosta 1,6 puan azalışla 131,2'ye geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 1,2 puan azalarak 74,8'e indi. Endeks, bu dönemde genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin ağustosta hafif bir düşüş göstermesine rağmen son üç aya benzer bir seviyede kaldığını ifade etti.

Tüketicilerin mevcut iş olanaklarına ilişkin değerlendirmelerinin sekiz ay üst üste gerilediğine işaret eden Guichard, gelecekteki iş olanaklarına ilişkin karamsarlığın da hafifçe arttığını belirtti.