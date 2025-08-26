  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD'de tüketici güveni geriledi
Takip Et

ABD'de tüketici güveni geriledi

ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 97,4’e geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de tüketici güveni geriledi
Takip Et

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak 97,4 değerine indi.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi, 96,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verisi 97,2'den 98,7 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ağustosta 1,6 puan azalışla 131,2'ye geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 1,2 puan azalarak 74,8'e indi. Endeks, bu dönemde genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin ağustosta hafif bir düşüş göstermesine rağmen son üç aya benzer bir seviyede kaldığını ifade etti.

Tüketicilerin mevcut iş olanaklarına ilişkin değerlendirmelerinin sekiz ay üst üste gerilediğine işaret eden Guichard, gelecekteki iş olanaklarına ilişkin karamsarlığın da hafifçe arttığını belirtti.

Borsa İstanbul 17 hisseyi tüm endekslerden çıkardıBorsa İstanbul 17 hisseyi tüm endekslerden çıkardıBorsa Haberleri

 

Birleşik Kamu-İş'ten Hakem Heyeti’nin kararına tepki: Sefalet zammını kabul etmiyoruzBirleşik Kamu-İş'ten Hakem Heyeti’nin kararına tepki: Sefalet zammını kabul etmiyoruzEkonomi

 

Ekonomi
ABD Büyükelçiliği'nden Türklere 435 dolarlık vize ücreti açıklaması
ABD Büyükelçiliği'nden Türklere 435 dolarlık vize ücreti açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Hakem Kurulu kararına ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Hakem Kurulu kararına ilişkin açıklama
İş insanı Banu Arıduru hayatını kaybetti
İş insanı Banu Arıduru hayatını kaybetti
Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 89 arttı
Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 89 arttı
Birleşik Kamu-İş'ten Hakem Heyeti’nin kararına tepki: Sefalet zammını kabul etmiyoruz
Birleşik Kamu-İş'ten Hakem Heyeti’nin kararına tepki: Sefalet zammını kabul etmiyoruz
İstanbul'da marketler denetlendi! 45 bin 615 üründe haksız fiyat tespit edildi
İstanbul'da marketler denetlendi! 45 bin 615 üründe haksız fiyat tespit edildi