ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 2,8 puan azalarak 55,4'e düştü.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyen ve piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde ağustosta olduğu gibi 58,6 olması öngörülüyordu.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 0,5 puan azalışla 61,2'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,1 puan azalarak 51,8'e düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri eylülde değişmeyerek yüzde 4,8 seviyesinde kalırken, uzun vadeli enflasyon beklentileri art arda ikinci ay yükselerek yüzde 3,5'ten 3,9'a çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin, iş koşulları, iş gücü piyasaları ve enflasyona yönelik artan risklerle birlikte ekonomide çok sayıda kırılganlığa işaret etmeye devam ettiğini belirtti.