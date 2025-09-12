  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
Takip Et

ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı

ABD’de Michigan Üniversitesi’nin açıkladığı eylül ayı tüketici güven endeksi, mayıs ayından bu yana en düşük seviye olan 55,4’e geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
Takip Et

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 2,8 puan azalarak 55,4'e düştü.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyen ve piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde ağustosta olduğu gibi 58,6 olması öngörülüyordu.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 0,5 puan azalışla 61,2'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,1 puan azalarak 51,8'e düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri eylülde değişmeyerek yüzde 4,8 seviyesinde kalırken, uzun vadeli enflasyon beklentileri art arda ikinci ay yükselerek yüzde 3,5'ten 3,9'a çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin, iş koşulları, iş gücü piyasaları ve enflasyona yönelik artan risklerle birlikte ekonomide çok sayıda kırılganlığa işaret etmeye devam ettiğini belirtti.

TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şartTESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şartEkonomi

 

İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldüİstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldüEkonomi

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
Maliyenin radarına takıldı! Düşük tapu bedeli beyanına yüksek cezalar yolda!
Maliyenin radarına takıldı! Düşük tapu bedeli beyanına yüksek cezalar yolda!