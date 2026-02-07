ABD'de tüketici kredileri aralıkta beklentilerin üzerinde arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2025'e ilişkin tüketici kredi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla 24 milyar dolar artışla 5,11 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 13,9 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 10,2 milyar dolar yükseldi.

Tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta yıllıklandırılmış olarak da yüzde 5,7 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yüzde 12,6, devir yapmayan krediler yüzde 3,2 yükseldi.