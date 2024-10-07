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ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı

ABD'de tüketici kredileri, ağustosta beklentilerin altında kalarak 8,9 milyar dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı
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ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ağustosta önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5 trilyon 97,6 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri temmuzda 26,7 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,4 milyar dolar azalırken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,3 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,1 arttı.

Devir yapan krediler, ağustosta yıllık yüzde 1,2 düşerken, devir yapmayan krediler ise yüzde 3,3 yükseldi.​​​​​​​

 

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