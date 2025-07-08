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ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri mayısta 5,1 milyar dolarlık artışla beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı
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ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, mayısta önceki aya kıyasla 5,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 47,8 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 3,5 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,6 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, mayısta yıllık bazda da yüzde 1,2 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 3,2 düşerken, devir yapmayan krediler yüzde 2,8 yükseldi.

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