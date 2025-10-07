  1. Ekonomim
  ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı
ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı

ABD’de tüketici kredileri ağustosta yalnızca 400 milyon dolar artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD’de tüketici kredileri beklentilerin altında kaldı
ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, ağustosta önceki aya kıyasla yaklaşık 400 milyon dolar artışla 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,9 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 6 milyar dolar azalırken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 6,3 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda da yüzde 0,1 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 5,5 azalırken devir yapmayan krediler yüzde 2 yükseldi.

