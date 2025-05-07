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ABD'de tüketici kredileri martta beklentiyi aştı

ABD'de tüketici kredileri, mart ayında 10,2 milyar dolar artarak beklentilerin üzerine çıkarken toplam hacim 5 trilyon 6,8 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de tüketici kredileri martta beklentiyi aştı
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ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, martta önceki aya kıyasla 10,2 milyar dolar artışla 5 trilyon 6,8 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,8 milyar dolar artış yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,9 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,2 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, martta yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1,7, devir yapmayan krediler yüzde 2,7 yükseldi.

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