ABD'de tüketici kredileri mayıs ayında gerileme yaşadı

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri mayısta önceki aya kıyasla 182,5 milyon dolar azalarak 5,15 trilyon dolarlık hacme geriledi.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi söz konusu dönemde 16,9 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 5,3 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 5,1 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri mayısta yıllıklandırılmış bazda yatay seyretti.

Devir yapan krediler yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,7 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 1,6 arttı.