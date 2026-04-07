ABD'de tüketici kredileri piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri şubatta önceki aya kıyasla 9,5 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,5 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 709 milyon dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,8 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredilerinde şubat ayında kaydedilen artış yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,2 oldu.

Devir yapan krediler, bu dönemde yüzde 0,6; devir yapmayan krediler yüzde 2,8 yükseldi.