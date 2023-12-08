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ABD'de tüketici kredilerinde beklenenin altında artış

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 5,13 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de tüketici kredilerinde beklenenin altında artış
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ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Ülkede tüketici kredileri, ekimde bir önceki aya kıyasla 5,13 milyar dolar artarak 4 trilyon 989 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri eylülde 12,2 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 2,8 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 2,2 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık yüzde 1,2 arttı. Devir yapan krediler, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7, devir yapmayan krediler yüzde 0,7 arttı.

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