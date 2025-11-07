ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan azalışla yüzde 3,2'ye indi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı ve iş bulma beklentileri kötüleşirken, iş kaybı beklentilerinde hafif bir iyileşme görüldü.

Harcama ve hane halkı gelir artışı beklentileri ise büyük ölçüde yatay seyir izledi.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e gerilerken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan artışla yüzde 4,8'e çıktı.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, benzin için yüzde 3,5'e ve gıda için yüzde 5,7'ye geriledi.

Diğer maliyetlere yönelik artış beklentisi ise üniversite eğitimi için yüzde 8,2'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 9,4'e ve kira için yüzde 7,2'ye yükseldi.

Krediye erişim konusundaki algılar ve beklentiler iyileşirken, anket katılımcıları gelecekteki mali durumlarına ilişkin biraz daha az iyimser olduklarını belirtti.