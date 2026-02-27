ABD’de Türk lezzetleri için Turquality atağı başlıyor

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim süreci hız kazanırken, 61 ihracatçı birliğinde genel kurullar yapılacak. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İHBİR) mevcut başkan Kazım Taycı ikinci dönem için tek aday konumunda. İHBİR seçimleri 7 Nisan’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılacak.

Geride kalan dört yılda ihracat tabanını genişletmeye odaklandıklarını söyleyen Taycı, yeni dönemde ise bu kazanımları derinleştirerek markalı ve katma değerli ihracatı büyütmeyi amaçladıklarını anlattı. Göreve geldiklerinde ilk olarak tabloyu net biçimde ortaya koyduklarını aktaran Taycı, birliğe kayıtlı 4 bin 200 firmadan yalnızca yaklaşık bin firmanın aktif ve düzenli ihracat yaptığını söyledi. Bu bin firmanın da yüzde 5’lik bölümünün toplam cironun yüzde 90’ını oluşturduğunu kaydeden Taycı, yapılan çalışmalarla bu süreçte düzenli ihracat yapan firma sayısını binden, bin 400’e çıkardıklarını, yeni dönemde de en az 500 firmayı daha istikrarlı ihracatçı haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Turquality desteği aldı, ABD’de tanıtım hızlanacak

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Turquality faaliyetlerinin organizatörlüğünü üstlendiklerini ve ilk durağın ABD olduğunu aktaran Taycı, şekerli, kakaolu ve unlu mamuller başta olmak üzere birçok üründe tanıtım atağı başlatacaklarını söyledi. Türk kahvesi, lokum, çay, çikolata, şeker, bakliyat ve bulgur gibi ürünlerin ABD’de profesyonel PR çalışmalarıyla konumlandırılacağını belirten Taycı, Uzakdoğu’da ise YouTuber iş birliklerinin öne çıkacağını kaydetti. Taycı, Turquality programı kapsamında özellikle Amerika’da dijital tanıtım için önemli bütçeler ayrıldığını ifade etti.

“Biz ihracatta ‘no name’ olmak istemiyoruz” diyen Taycı, private label üretimin yaygın olduğunu ancak hedeflerinin Türk markalarıyla raflarda yer almak olduğunu vurguladı. Bugün Walmart, Kmart, Publix, Tesco, Aldi ve Kaufhof gibi zincirlerde üye firmaların ürünlerinin bulunduğunu belirten Taycı, “Made in Türkiye algısında ciddi mesafe aldık. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da güçlüyüz. ABD’de son 5 yılda her yıl çift haneli büyüme yakaladık. Bu ivmeyi daha uzak pazarlara taşımak istiyoruz” dedi.

Ürünlerle beraber gelenekler de ihraç edilecek

Yeni dönemde tanıtım stratejisinin önemli ayaklarından birinin Türk dizileri olacağını belirten Taycı, Turizm Bakanlığı’nın Türk dizileri üzerinden ürün tanıtımına yönelik yeni teşvik paketini Ticaret Bakanlığı ile birlikte değerlendirmek istediklerini söyledi. Dizilerin senaryoları içinde Türk kahvesi, lokum, baklava, bulgur ve çay gibi ürünlerin görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Taycı, “Sadece ürünü değil, geleneklerimizi de ihraç edeceğiz. Tüketim alışkanlığını artıracak kültürel unsurları da dünyaya anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

İHBİR’in bugün 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ancak düzenli ihracat yapılan ülke sayısının yaklaşık 140 olduğunu belirten Taycı, bu dağılımı daha dengeli hale getirmek istediklerini söyledi. Sektörün en önemli sorunlarından birinin vize engelleri olduğunu dile getiren Taycı, bu konuyu ilgili otoritelerle yeniden gündeme taşıyacaklarının altını çizdi. Gıda sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye Gıda Platformu’nu kurduklarını ve Foodist fuarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Taycı, şöyle devam etti: “Foodist’i önümüzdeki 5 yıl içinde SIAL ve Anuga ölçeğine taşımayı hedefliyoruz. Bu yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki alanın tamamını doldurarak toplam 50 bin metrekarelik stant büyüklüğüne ulaştık. Yoğun talep nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi’nden de ilave 8 bin metrekarelik alan kiraladık. Yaklaşık 75-80 farklı ülkeden önemli satın almacı ve sektör profesyonelini ağırlamayı bekliyoruz. Büyük fuarlar için yeterli alanımız yok. Bu yüzden İstanbul’un en az 300 bin metrekarelik yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir yatırımın hem Türkiye ekonomisine hem de turizmine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Ajandasında neler var?

Kazım Taycı’nın başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu: