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ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin altında geldi
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ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek ÜFE yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Piyasa beklentilerinin altında gelen üretici enflasyonunun Temmuz’da yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, Haziran’da yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, Temmuz’da aylık bazda değişkenlik göstermezken yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyordu.
Çekirdek üretici fiyatları, Haziran’da aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,0 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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