ABD'de üretici fiyatları beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülkede ÜFE ocak ayında, aylık bazda yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,4 artması yönündeydi. Böylelikle, aralık ayında aylık bazda yaşanan yüzde 0,2 oranındaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

ÜFE yıllık bazda ise yüzde 6 gelirken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,4 oranında gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları ocak ayında yüzde 0,5 ile yüzde 0,3 olan beklentilerin üzerinde arttı.

Veriler üreticilerin işgücü maliyetlerinin artmaya devam ettiğine işaret ediyor ve bu durum ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımlarına devam edeceği ihtimalini güçlendiriyor.

Dolar endeksi veri sonrası TSİ 16:40 itibariyle 104 yönünde hareketlenirken, Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen şahin mesajlara rağmen euro dolar paritesi de tekrar 1,07’nin altında geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, yüzde 3,84 seviyesine tırmanarak 2023 yılının en yükseğinr çıktı.