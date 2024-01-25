ABD'de yeni konut satışları beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, aralık 2023 dönemine ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 664 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan yeni konut satışlarının bu dönemde 645 bin olması öngörülüyordu. Toparlanma gösteren yeni konut satışları, geçen yıl kasımda yüzde 9 azalışla 615 bine düşmüştü. Ülkede yeni konut satışları ise yüzde 14,4 arttı.

Yeni konut satışları 2023 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 artarak 668 bine yükseldi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalarak 413 bin 200 dolara geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage (konut kredisi) faizlerinin de düşeceğini, bunun da konut satışlarında geçen yılın sonunda görülen ivmenin bu yıl da devam edebileceği anlamına geldiğini belirtti.