ABD'de yeni konut satışları beklentileri aştı

ABD’de ağustosta yeni konut satışları yüzde 20,5 artarak 800 bine ulaşarak beklentileri aşarken, mortgage faizleri düşüşünü sürdürdü.

ABD'de yeni konut satışları beklentileri aştı
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 20,5 artarak 800 bin olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 650 bin olması yönündeydi. Bu dönemde Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan yeni konut satışları, temmuzda yüzde 1,8 azalışla 664 bine gerilemişti.

Ülkede yeni konut satışları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 15,4 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 1,9 artışla 413 bin 500 dolara yükseldi.

Mortgage faizlerindeki düşüş sürüyor

Öte yandan Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,3, yeniden finansman başvuruları yüzde 1 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,39'dan yüzde 6,34'e gerileyerek Eylül 2024'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

