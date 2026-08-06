ABD'deki borsa rallisi dünyaya yayılıyor

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EVRİM KÜÇÜK

ABD borsalarında yaşanan güçlü yükseliş, dünyanın geri kalanına destek veriyor. Alım dalgası dün Asya ve sınırlı şekilde de Avrupa’ya taşındı. Dow Jones ve S&P 500 endeksindeki tarihi zirveler yatırımcının iştahını artırdı.

Asya’da dün özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerine alım geldi. Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 3,8 yükselirken, SK Hynix yüzde 6,9, Samsung Electronics yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Japonya'da SoftBank’ın hisseleri yüzde 10’un üzerinde, Tokyo Electron yüzde 3,64, Advantest yüzde 7 ve Kioxia yüzde 6,34 yükseldi.

Yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların güçlü kalacağı beklentisi, Asya’nın çip üreticilerine ilişkin iyimserliği destekledi. Özellikle ABD’deki teknoloji rallisi, yatırımcıların Asya’daki yapay zeka bağlantılı şirketlere yeniden yönelmesini sağladı.

Rallinin yakıtı sadece teknoloji değil

Küresel risk iştahındaki artışın ikinci önemli ayağını petrol oluşturdu. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler, enerji arzına yönelik endişeleri hafifletti. Brent petrolü 77 dolar seviyesinde, Temmuz ayında gördüğü 102 dolarlık zirvenin oldukça altında bulunuyor.

Hürmüz’deki petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yalnızca yüzde 50-60’ına ulaşması bile küresel piyasada arz fazlası oluşturabilir. Akışların geçen hafta savaş öncesi seviyenin yüzde 40-45’ine ulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Petroldeki geri çekilme yalnızca enerji maliyetlerini değil, enflasyon ve faiz beklentilerini de etkiliyor. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi geçen haftaki yüzde 4,747 seviyesinden yüzde 4,606’ya geriledi. Piyasalar ayrıca Fed’in Eylül ayında faiz artırma olasılığını yüzde 67’den yüzde 57’ye çekti.

Piyasanın yeni sınavı yapay zekada canlanma

Uzmanlara göre, piyasalardaki iyimserlik henüz risksiz bir tabloya işaret etmiyor. Wall Street'in güçlü kapanışının hemen ardından AMD ve SpaceX hisselerindeki sert satışlar, yapay zeka şirketlerinin giderek yükselen yatırım beklentilerini karşılamakta zorlanabileceği endişesini yeniden gündeme taşıdı.

AMD'nin sonuçları ve görünümü analist beklentilerini aşmasına rağmen hisse piyasa kapanışı sonrasında yüzde 8,8 düştü. SpaceX tarafında ise şirketin gelirleri 7,8 milyar dolara ulaşırken sermaye harcamaları 18 milyar doları aştı. Bunun yaklaşık 16 milyar doları yapay zeka yatırımlarına gitti. Yüksek harcama temposunun yeni sermaye ihtiyacı doğurabileceği endişesi hisselerde satış getirdi.

Rallinin üç lokomotifi

TEKNOLOJİ

Nasdaq yüzde 2,59 yükseldi; SK Hynix yüzde 6,9, SoftBank yüzde 10'un üzerinde prim yaptı.

PETROL

Brent 77 dolara geriledi; Temmuz zirvesi 102 dolardı.

FAİZ

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,747'den yüzde 4,606'ya indi. Fed'in Eylül'de faiz artırma ihtimali yüzde 57'ye geriledi.

Gözler bilançolarda ve Hürmüz'de

Bir tarafta güçlü teknoloji yatırımları ve şirket bilançoları risk iştahını desteklerken, önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağında ABD istihdam ve enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve ABD-İran görüşmeleri bulunacak. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, petrolün seyri ve buna bağlı enflasyon beklentileri, borsalardaki rallinin devamı açısından teknoloji bilançoları kadar belirleyici hale geliyor.